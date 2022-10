Meteo USA: Upper Midwest sepolto dalla neve, primi fiocchi a Chicago | FOTO

MeteoWeb

Scene invernali in parti dell’Upper Midwest, negli USA, nella mattina martedì 18 ottobre, quando molti residenti si sono svegliati con le loro decorazioni di Halloween ricoperte di neve fresca. Sebbene alcune parti del Minnesota e del Wisconsin settentrionale abbiano ricevuto i loro primi fiocchi di neve della stagione alla fine della scorsa settimana, una forte ondata di aria fredda ha portato fiocchi di neve nell’area metropolitana di Chicago per la prima volta in questa stagione.

Nelle ultime 36 ore, la neve si è rapidamente accumulata nella penisola superiore del Michigan e nel nord del Wisconsin. La quantità più alta è stata registrata vicino a National Mine, una città nella penisola superiore del Michigan, dove sono stati misurati 46cm di neve. Sul confine settentrionale tra Wisconsin e Michigan, altri 46cm di neve si sono accumulati a Gile, una piccola città del Wisconsin, e 36cm si sono accumulati a Ironwood, nel Michigan (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Anche più a sud, nel nord dell’Indiana e nell’estremo sud-ovest del Michigan si sono verificate nevicate. Gli accumuli più pesanti sono stati di oltre 8cm. Tuttavia, ci sono state grandi differenze nelle nevicate misurate su brevi distanze, con altre località vicine che hanno ricevuto solo un leggero strato di neve.

Nell’area metropolitana di Chicago, molti residenti hanno visto i loro primi fiocchi di neve della stagione. Nessun record è stato battuto, ma è stata l’osservazione stagionale di neve più precoce dal 4 ottobre 2014. L’ufficio del Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) di Chicago ha affermato che la nevicata misurabile (che significa almeno 0,2cm) più precoce risale al 2006, quando 0,8cm sono caduti all’aeroporto internazionale O’Hare di Chicago il 12 ottobre.

Appena a nord-ovest di Chicago, Rockford (Illinois) ha registrato la sua prima neve osservata nella stagione delle nevicate 2022-23. In genere, la prima neve della stagione a Rockford arriva intorno al 31 ottobre, ma il sito ha osservato neve già dal 25 settembre nel 1928 e dal 12 ottobre nel 1909.

La neve bagnata e pesante ha appesantito molti alberi e, combinata con raffiche di vento, ha provocato rami e cavi abbattuti e migliaia di interruzioni di corrente. In Michigan, più di 30.000 clienti si sono ritrovati al buio martedì pomeriggio, secondo PowerOutage.US.

Nel corso della giornata di martedì 18 ottobre, le nevicate si sono spostate più a est, includendo più località del Kentucky. Nel Somerset, la parte centrale dello stato, la neve ha iniziato a cadere al mattino. Nel primo pomeriggio, una traccia di neve è stata notata presso l’ufficio dell’NWS a Jackson, l’evento del genere più precoce in città da quando sono iniziate le registrazioni climatiche nel 1981. Il record precedente era il 19 ottobre 1989.

Ondata di freddo

L’irruzione di aria fredda ha fatto sembrare che fosse più dicembre che metà ottobre. Martedì mattina, le temperature erano di –12,8°C a Crookston, in Minnesota, nella parte nordoccidentale dello stato. Nel vicino stato del North Dakota, le temperature erano altrettanto basse, arrivando a –12,8°C a Wahpeton. Più a sud, in Iowa, sono state riportate temperature fino a -11,1°C a Le Mars, che si trova nell’angolo nord-occidentale dello stato.

L’aria fredda dovrebbe diffondersi più a est e verso sud durante la settimana.