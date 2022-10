MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden e sua moglie Jill saranno in visita la prossima settimana a Porto Rico e in Florida, aree duramte colpite dagli uragani Fiona e Ian: lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.

“Lunedì 3 ottobre, il presidente e la first lady si recheranno a Porto Rico. Mercoledì 5 ottobre, il presidente e la first lady si recheranno in Florida,” ha scritto la portavoce in un tweet.