Uragano Ian, almeno 110 morti negli USA: “serviranno anni per ricostruire”

Supera la soglia di 100 il triste bilancio delle vittime dell’uragano Ian negli USA. Secondo gli ultimi aggiornamenti, a causa della tempesta, che ha toccato terra come uragano di categoria 4, sono morte almeno 110 persone, di cui 105 in Florida e 5 nella North Carolina. In Florida, almeno 300mila persone sono ancora senza elettricità.

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è arrivato oggi nello Stato per ricevere un briefing sui danni provocati dall’uragano. La ricostruzione post uragano Ian in Florida “non sarà una questione di giorni o settimane, ci vorranno mesi o anni“, ha detto Biden. “L’unica cosa che posso garantirvi“, ha aggiunto, “è che il governo federale resterà qui fino a che non è finito il lavoro”.

“Faremo di tutto per garantire la ricostruzione e le agenzie federali garantiranno il loro aiuto alle popolazioni e ai territori” colpiti, ha detto Biden, assicurando che l’amministrazione americana ha già iniziato “aiutando 200mila famiglie che hanno richiesto assistenza“. Il Presidente ha anche spiegato che sono stati stanziati due milioni di dollari per le piccole imprese danneggiate.

“Non vi abbandoneremo, non vi abbandoneremo, questo ve lo prometto”, ha detto Biden rivolgendosi ai residenti. “Siamo tra le poche nazioni che si trovano ad affrontare disastri ambientali come questi, ma siamo anche tra i pochi che sanno come uscirne meglio“, ha aggiunto.