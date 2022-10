I catastrofismi sull’uragano Ian e le fake news sui cambiamenti climatici

MeteoWeb

Il numero di uragani nel mondo è davvero aumentato? E sono davvero più devastanti che in passato? L’uragano Ian ha colpito il sud della Florida il 28 settembre come categoria 4, con venti sostenuti a quasi 250 km/h. L’evento ha causato danni devastanti in tutto lo stato, miliardi di dollari di danni, molte vite perse. Come al solito da più parti si è puntato il dito contro il cambiamento climatico, come ha spiegato Judd Garrett sul proprio blog Objectivity is the Objective.

La conduttrice del canale televisivo statunitense MSNBC, Joy Reid, il giorno in cui l’uragano Ian ha colpito più duramente ha espresso posizioni esplicite. “La nostra terra si sta riscaldando e non c’è dubbio, penso, che [il cambiamento climatico] stia alimentando queste bestie“. Bill Weir della CNN, ha proclamato: “Questo è esattamente ciò di cui gli scienziati del clima hanno messo in guardia da molto tempo e ora possiamo vederlo da vicino“.

Don Lemon della CNN ha cercato di portare il direttore ad interim del National Hurricane Center Jamie Rohme, a dichiarare che l’intensità dell’uragano Ian sia dipesa dal cambiamento climatico. Ha infatti chiesto “che effetto ha avuto il cambiamento climatico su questo fenomeno che sta accadendo ora, perché sembra che queste tempeste si siano intensificate?” Rohme ha risposto: “Non credo che si possa collegare il cambiamento climatico a nessun evento“. Lemon ha quindi liquidato l’esperto dicendo: “Ok, ascolta bene, sono cresciuto lì e queste tempeste si stanno intensificando, qualcosa le sta facendo intensificare“. Quasi come se le esperienze personali di un giornalista possano prevalere sulla scienza reale.

Eventi meteorologici o eventi climatici?

Il membro del Congresso Val Demings ha affermato che dobbiamo “riconoscere il cambiamento climatico e prenderlo estremamente sul serio“. La senatrice Amy Klobuchar ha suggerito che le politiche climatiche democratiche avrebbero impedito uragani come Ian in futuro. Come si potesse davvero impedire un uragano e non semplicemente limitarne i danni con politiche di prevenzioni sui territori. La candidata alla carica di governatore democratico della Florida Charlie Christ ha affermato che “un fattore in tutti questi è il cambiamento climatico. Queste tempeste stanno diventando sempre più grandi, stanno diventando più forti e, di conseguenza, stanno influenzando molte più vite“. E lo dice il NOAA, non l’ultimo arrivato.

Nel 2019 un vortice polare ha colpito il Midwest degli Stati Uniti abbassando le temperature fino a raggiungere minimi record di -60°C in alcune aree. L’allora presidente Donald Trump twittò: “Nel bellissimo Midwest, le temperature gelide stanno raggiungendo meno 60 gradi, le più fredde mai registrate… La gente non riesce a stare all’aperto nemmeno per minuti. Che diavolo sta succedendo con il riscaldamento globale?” L’account Twitter del NOAA sul clima rispose immediatamente: “Le tempeste invernali non dimostrano che il riscaldamento globale non sta accadendo“.

Uragani nei secoli: le statistiche

Il giornalista dell’MSNBC Ali Velshi ha dichiarato: “La gente dice che ci sono stati uragani per millenni, beh, è ​​vero, ma ora a volte ne abbiamo di molto più dannosi e molto più intensi“. Garrett, per sbrogliare la matassa e comprendere se effettivamente è cosi, fa ricorso ai numeri. Ecco le statistiche degli uragani negli ultimi 172 anni che hanno colpito gli Stati Uniti continentali – direttamente dalla NOAA – National Oceanic and Atmospheric Association:

1851-1900 – Uragani 97 – Eventi devastanti 27

1951-2000 – Uragani 72 – Eventi devastanti 28

2001-2022 – Uragani 40 – Eventi devastanti 14

2001-2050 (stima) – Uragani 91 – Eventi devastanti 32

Ci sono stati sostanzialmente più uragani e più o meno lo stesso numero di grandi uragani che hanno colpito gli Stati Uniti nell’ultima metà del XIX secolo. Ovvero quando l’uso di combustibili fossili era il più basso rispetto all’ultima metà del XX secolo. Come può essere? Se bruciare combustibili fossili rende il pianeta più caldo e il riscaldamento del pianeta provoca più uragani intensi, allora perché c’erano più uragani quando si bruciavano meno combustibili fossili?

Dal 2001 al 2022, ci sono stati 40 uragani e 14 grandi uragani che hanno colpito gli Stati Uniti continentali. Se proiettiamo questi numeri nella prima metà del XXI secolo, siamo in grado di avere 91 uragani e 32 grandi uragani durante quel lasso di tempo, con un aumento di 19 uragani e 4 grandi uragani rispetto all’ultima metà del XX secolo. Ma quell’aumento ci riporterebbe solo ai livelli di uragano a cui eravamo 100-150 anni fa all’inizio della rivoluzione industriale, quando l’uso di combustibili fossili era al minimo. Siamo in procinto di avere meno uragani e meno grandi nella prima metà del XXI secolo rispetto alla prima metà del XX secolo, quando l’uso di combustibili fossili era sostanzialmente inferiore.

Nessun aumento degli eventi

I numeri sono chiari. Non c’è stato un aumento del numero di uragani e dell’intensità degli uragani per i 172 anni che vanno dal 1851 al 2022, dall’inizio della rivoluzione industriale fino ad oggi. E, come se non bastasse, queste statistiche sugli uragani sono state stilate proprio dal NOAA.