Uragano Ian, in Florida sale il numero delle vittime | FOTO

MeteoWeb

E’ salito ad almeno 74 il numero delle vittime dell’uragano Ian in Florida: lo riferisce la Cnn citando le autorità locali. Intanto, il presidente USA, Joe Biden, ha comunicato tramite Twitter che si recherà nel luoghi più colpiti. “Jill ed io viaggeremo questa settimana a Porto Rico e in Florida per incontrare le famiglie e i funzionari locali che sono stati colpiti dall’uragano Fiona e dall’uragano Ian. Vediamo cosa stai passando e siamo con te“, scrive Biden.

Ed Elon Musk corre in aiuto anche degli abitanti della Florida colpiti dall’uragano Ian. Il governatore del Sunshine State Ron DeSantis ha annunciato che il patron di SpaceX ha accettato di fornire Starlink. Si tratta del servizio internet satellitare della sua azienda aerospaziale, per garantire la connettività nelle aree danneggiate dall’uragano.

Per approfondire: