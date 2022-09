Uragano Ian, Giorgia Meloni: “il sostegno più caloroso a Ron DeSantis e a tutta la Florida”

MeteoWeb

“Le mie più sentite condoglianze per le vittime dell’uragano Ian e il mio sostegno più caloroso al governatore Ron DeSantis e alla popolazione della Florida per l’immensa opera di ricostruzione che dovranno d’ora in poi affrontare. Dio vi benedica“. Lo scrive su Twitter, in inglese, la leader di FdI Giorgia Meloni.