Uragano Julia sull’America Centrale: 19 morti e danni in diversi Paesi | FOTO

L’ex uragano Julia, ora diventato depressione tropicale, ha scaricato piogge torrenziali su Guatemala ed El Salvador, dopo essere riemerso nel Pacifico dopo aver colpito il Nicaragua. Almeno 19 persone sono state dichiarate morte come conseguenza diretta o indiretta della tempesta.

Le autorità di El Salvador hanno detto che 5 soldati dell’esercito salvadoregno sono morti dopo il crollo di un muro in una casa dove avevano cercato rifugio nella città di Comasagua. Un altro soldato è rimasto ferito. Altre due persone sono morte nella città di Guatajiagua, nell’El Salvador orientale, dopo che forti piogge hanno causato il crollo di un muro della loro casa. Un altro uomo in El Salvador è morto quando è stato travolto da una corrente e un altro è morto colpito da un albero. El Salvador, dove diversi fiumi sono straripati, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha aperto 80 rifugi.

L’agenzia guatemalteca per la prevenzione dei disastri ha detto che 5 persone sono morte dopo che una collina è crollata sulla loro casa nella provincia di Alta Verapaz, seppellendole. In Guatemala, due persone sono risultate disperse e due sono state ricoverate in ospedale e circa 1.300 persone hanno dovuto lasciare le proprie case a causa delle inondazioni e dell’innalzamento dei torrenti.

In Honduras, una donna di 22 anni è morta dopo essere stata trascinata via dalle correnti e tre persone sono morte a seguito del capovolgimento di una barca nell’Honduras settentrionale. Un uomo in Nicaragua è stato ucciso dalla caduta di un albero.

Julia ha colpito la costa caraibica centrale del Nicaragua domenica 9 ottobre come un uragano con venti massimi sostenuti di 140km/h ed è sopravvissuta al passaggio sul terreno montuoso del Paese, entrando nel Pacifico a fine giornata come tempesta tropicale. Oggi Julia ha colpito il Guatemala quando i suoi venti erano scesi a 60km/h.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti, Julia è centrata circa 60km a est-nordest di Puerto San Jose, in Guatemala, e si sta spostando verso ovest-nordovest a 24km/h. Secondo l’NHC, alluvioni lampo e smottamenti potenzialmente letali saranno possibili in tutta l’America centrale e nel Messico meridionale fino a domani, martedì 11 ottobre, con la tempesta che dovrebbe portare fino a 380mm di pioggia in aree isolate.

L’agenzia nazionale colombiana per i disastri ha riferito che Julia ha divelto i tetti di diverse case e sradicato alberi quando si è abbattuta sull’isola di San Andres domenica 9 ottobre. Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime. Forti piogge ed evacuazioni sono state segnalate anche a Panama, Honduras e Costa Rica, dove alcune autostrade sono state chiuse a causa delle forti piogge.