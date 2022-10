Uragano Julia approda in Nicaragua, landfall a Laguna de Perlas

MeteoWeb

Come previsto, l’uragano Julia ha effettuato il landfall in Nicaragua, lungo la costa vicino a Laguna De Perlas: lo ha confermato il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti.

L’uragano si trova a circa 50 km a Nord-Nord/Est di Bluefields, in Nicaragua, e fa registrare venti massimi sostenuti di 140 km/h.

In seguito Julia dovrebbe raggiungere l’istmo di Tehuantepec, nel Messico meridionale, all’inizio della prossima settimana. Nel passaggio in America centrale Julia dovrebbe gradualmente indebolirsi, per dissiparsi martedì.

Per diversi giorni in varie aree del Centro America è possibile che si verifichino frane e alluvioni lampo. A Laguna de Perlas, a Miskito Cays e in altre zone nicaraguensi sono state evacuate circa 6mila persone.