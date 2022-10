L’uragano Roslyn tocca terra in Messico: danni e blackout | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Domenica mattina (ora locale), l’uragano Roslyn ha toccato terra in Messico, in un tratto scarsamente popolato della costa del Pacifico, tra le località di Puerto Vallarta e Mazatlan, riducendosi poi a tempesta tropicale e spostandosi rapidamente nell’entroterra. Stamattina Roslyn aveva venti di 110km/h, in calo dalla velocità picco di 210km/h.

Il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti ha affermato che Roslyn si trovava circa 90km a sud-sudest della città settentrionale di Durango. L’uragano si stava muovendo verso nord-nordest a 31km/h e si prevedeva che perdesse ulteriormente intensità mentre si spostava più nell’entroterra. L’NHC si aspetta che Roslyn possa diventare una depressione tropicale prima di raggiungere il Texas.

Roslyn ha portato forti piogge e onde alte a Puerto Vallarta, dove l’innalzamento della marea ha sferzato il lungomare. Roslyn ha toccato terra nello stato di Nayarit, più o meno nella stessa area in cui è approdato l’uragano Orlene il 3 ottobre. L’uragano ha toccato terra intorno al villaggio di Santa Cruz, vicino al villaggio di pescatori di San Blas, circa 150 chilometri a nord di Puerto Vallarta.

A Tepic, la capitale dello stato di Nayarit, Roslyn ha abbattuto alberi e allagato alcune strade. Le autorità hanno chiesto ai residenti di evitare di uscire nella giornata di oggi, mentre i soccorritori lavoravano per ripulire una frana che aveva bloccato un’autostrada locale. La Federal Electricity Commission ha riferito che oltre 150.000 case avevano perso l’elettricità a causa della tempesta e che a mezzogiorno (ora locale), il servizio era stato ripristinato a circa un terzo dei clienti.

Il capo dell’ufficio statale della Protezione Civile per l’area di Puerto Vallarta, Adrian Bobadilla, ha affermato che le autorità stavano pattugliando l’area, ma non avevano ancora riscontrato danni gravi. “L’effetto più grande è stato quello delle onde su alcune delle infrastrutture sulla spiaggia”, ha detto Bobadilla. “Non abbiamo avuto danni significativi”.

La National Water Commission ha affermato che le piogge di Roslyn potrebbero causare smottamenti e inondazioni.