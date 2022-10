USA, allerta gelo per 75 milioni di americani: record a rischio per temperature vicine allo zero nel Sud

MeteoWeb

L’aria più fredda della stagione ha nel mirino il sud degli USA e temperature prossime allo zero potrebbero stabilire nuovi record di temperatura minima in un’ampia fascia dell’area. 75 milioni di americani sono sotto allerta gelo in un’ampia area del Midwest, del sud e dell’est del Paese. Il responsabile di questa situazione è un forte sistema di bassa pressione che porta una diffusa massa d’aria fredda che potrebbe arrivare fino alla costa del Golfo entro metà settimana.

Mentre questa tempesta porta i primi fiocchi di neve della stagione in parti del Midwest e del Nord-Est, le aree più a sud potranno ricevere una dose di aria fredda che potrebbero non essere abituati a gestire così presto nella stagione.

Il periodo da oggi, martedì 18 ottobre, alla mattina di giovedì 20 sarà il più freddo nel Sud degli Stati Uniti, con i residenti di Nashville (Tennessee) e Birmingham (Alabama) che si sveglieranno ogni giorno con temperature minime vicine o appena sotto lo zero.

Oggi il fronte freddo si sta tuffando più a sud e arriverà un clima più fresco lungo gran parte della costa del Golfo, dalla Florida Panhandle all’estremo oriente del Texas. Tuttavia, l’ondata di aria fredda più significativa rimarrà un po’ più nell’entroterra e lontano dalle acque più calde del Golfo del Messico, il che mitigherà il freddo estremo più vicino alla costa.

Decine di località potrebbero sfidare le loro temperature minime storiche giornaliere nelle prossime mattine. Questo ciclo di temperature invernali sarà notevole per aver avuto luogo così presto dopo un periodo di caldo eccezionale che ha arroventato alcune delle stesse aree del Paese in questo periodo del mese scorso. Per esempio, Nashville ha stabilito nuovi record giornalieri di temperatura massima con +37,2°C e +37,8°C il 20 e 21 settembre.

Con l’avanzare del fronte, il cuore del freddo passerà attraverso città come Jackson (Mississippi) e Baton Rouge (Louisiana). Entrambe queste città si avvicineranno o supereranno i loro minimi storici giornalieri mercoledì mattina.

Più vicino alla costa del Golfo, in città come Mobile (Alabama) e Tallahassee (Florida), le acque calde aiuteranno a moderare l’aria di alcuni gradi e, di conseguenza, è probabile che le temperature rimangano al di sopra dello zero termico. Tuttavia, per entrambe le città sono attualmente previste basse temperature che potrebbero minacciare minimi record giornalieri in entrambe le località.