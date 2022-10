Energia, USA investono 7 miliardi in hub idrogeno

MeteoWeb

L’amministrazione Biden sta valutando un investimento da oltre 7 miliardi di dollari per la decarbonizzazione dei settori industriali e lo sviluppo di 10 hub regionali per l’idrogeno. L’obiettivo è quello di soddisfare la domanda di 10 milioni di tonnellate di gas entro il 2030 diventando “un pilastro dell’economia dell’idrogeno per i decenni a venire“.

In particolare, si pensa all’export, anche verso il Giappone. E’ quanto rivela il Nikkei, che riporta le dichiarazioni di David Crane, il candidato di Joe Biden al sottosegretario alle Infrastrutture, Dipartimento dell’Energia. “Vorremmo collaborare con il Giappone, che è impegnato nell’uso dell’idrogeno come vettore energetico“, ha detto Crane. E ha aggiunto: “Mi piacerebbe vedere le aziende giapponesi partecipare al progetto“.

Gli Stati Uniti spenderanno 7 miliardi di dollari per creare da sei a 10 hub per l’idrogeno. Il governo sosterrà fino al 50% delle spese, fino a 1,25 miliardi di dollari per sede. Le proposte commerciali delle realtà interessate (aziende private, governative, produttori, consumatori, società di trasporto, società operanti nel Mid-Stream) saranno accettate fino all’aprile del 2023. Fonti vicino al governo hanno riferito che anche aziende giapponesi come Mitsubishi Heavy Industries stanno valutando di presentare proposte.