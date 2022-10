USA, manca benzina sulla costa orientale da New York al Maine: prezzi in rialzo

MeteoWeb

La carenza di benzina si sta diffondendo in tutta la costa orientale degli Stati Uniti e sta facendo salire i prezzi alla pompa da New York al Maine, ostacolando potenzialmente lo sforzo dell’amministrazione Biden di frenare l’aumento dei costi energetici prima delle elezioni.

I prezzi alla pompa nel Nord-Est sono aumentati durante la notte, in controtendenza rispetto alla tendenza al ribasso osservata nel resto degli USA. Responsabile della situazione il fatto che alcuni terminali di carburante nella regione stanno finendo il carburante poiché le importazioni rallentano in mezzo alla crisi energetica globale.

Gli alti prezzi alla pompa sono diventati un punto dolente politico per i Democratici, a sole due settimane di distanza dalle elezioni. Mentre l’amministrazione Biden ha pubblicizzato il suo successo nel ridurre i costi della benzina, i prezzi rimangono significativamente più alti rispetto a un anno fa, soprattutto in stati considerati in bilico e che potrebbero determinare quale partito controlla il Congresso.

Sebbene gli Stati Uniti siano un enorme produttore di benzina, gran parte del carburante prodotto nell’hub di raffinazione della costa del Golfo viene esportato in America Latina, con vincoli infrastrutturali che lasciano la costa orientale dipendente dalle importazioni dall’estero. Ma queste importazioni sono rallentate da quando l’invasione russa dell’Ucraina ha interrotto le forniture di energia in tutta Europa e deviato i flussi altrove. Secondo i dati Vortexa compilati da Bloomberg, le forniture di benzina e componenti di miscelazione a New York sono inferiori del 25% rispetto a ottobre dello scorso anno. Le forniture nella regione del porto di New York sono le più basse in un decennio per questo periodo dell’anno.