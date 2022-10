Ucraina, USA: “nessuna indicazione sul fatto che Putin abbia deciso di usare il nucleare”

MeteoWeb

Non ci sono indicazioni sul fatto che Vladimir Putin abbia deciso di usare il nucleare nel conflitto in Ucraina. Lo afferma il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, in un’intervista ad ABC.

Le parole di Joe Biden su un possibile ‘Armageddon nucleare’ “riflettono l’elevata posta in gioco” in una situazione in cui il leader di una “moderna potenza nucleare ha usato un’irresponsabile retorica diverse volte nelle ultime settimane”, spiega Kirby. I commenti del Presidente “non erano basati su nuove informazioni di intelligence o su indicazioni sul fatto che Putin abbia deciso di usare armi nucleari – osserva Kirby -. Non abbiamo alcuna indicazione che abbia assunto tale decisione. E non abbiamo visto nulla che ci abbia fatto riconsiderare la nostra postura nucleare strategica per difendere i nostri interessi di sicurezza nazionale e quelli dei nostri alleati o partner”.