Valanga travolge alpinisti in India: 10 morti e 11 dispersi nel Garhwal Himalaya

Diverse persone, impegnate in un corso di addestramento mentre si trovavano su un picco di montagna situato nella catena del Gangotri del Garhwal Himalaya, nel Nord dell’India, sono state travolte da una valanga: il bilancio provvisorio è di 10 morti e 11 dispersi, secondo quanto riportano i media e le autorità locali.

Il capo della polizia di stato dell’Uttarakhand Ashok Kumar ha riferito che i soccorritori hanno estratto dalla neve 8 sopravvissuti e li hanno portati in un ospedale locale.

“È la prima volta nella storia dell’alpinismo indiano che un gruppo così numeroso di alpinisti in formazione sia stato ucciso da una valanga“, ha affermato Amit Chowdhary, funzionario della International Climbing and Mountaineering Federation ed ex ufficiale dell’aeronautica indiana.