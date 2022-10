Venezuela, disastrosa frana a Las Tejerías: le vittime sono almeno 50

MeteoWeb

Proseguono le operazioni di soccorso e di ricerca dei dispersi a Las Tejerías, nello Stato di Aragua in Venezuela, dove una frana ha travolto centinaia di case: il bilancio delle vittime si è aggravato, secondo il Ministro dell’Interno Remigio Ceballos, a 50, con decine di dispersi.

La zona colpita è stata visitata da presidente e vicepresidente, Nicolás Maduro e Delcy Rodríguez, dal Ministro dell’Interno, e ieri dal presidente dell’Assemblea nazionale, Jorge Rodríguez. Ai soccorsi partecipano anche 3.200 uomini delle Forze armate che hanno portato nella zona 30 mezzi pesanti. Una volta rimossi i detriti di maggiori dimensioni entreranno in azione le unità cinofile per localizzare eventuali resti di “persone che non escludiamo siano sotto le macerie“, ha affermato Ceballos.