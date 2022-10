Caldo: in Versilia pienone per ponte di Ognissanti

MeteoWeb

Temperature estive e Versilia affollata quasi come nei mesi estivi. Eppure siamo in pieno ponte di Ognissanti. Da Viareggio a Forte dei Marmi, da Marina di Pietrasanta a Lido di Camaiore, tutte le località turistiche della più celebre costa toscana – grazie alle splendide giornate di sole e alle temperature ben oltre la media del periodo – fanno registrare il quasi tutto esaurito.

Molti stabilimenti balneari hanno approfittato del meteo per restare aperti. Montate persino le attrezzature da spiaggia sulla sabbia e qualche turista ha voluto provare l’ebrezza di un bagno al mare il 30 ottobre.

Questa mattina, in occasione del tradizionale mercatino domenicale nel centro di Forte dei Marmi, bancarelle affollate di turisti come in una domenica di agosto, anche se al posto di costumi e parei sui banchi erano in vendita maglioncini di cashmere o giacche a vento da indossare soltanto fra qualche settimana.

Sulla Passeggiata a mare di Lido di Camaiore ristoranti e pizzerie hanno fatto registrare il pienone, mentre era praticamente impossibile trovare un posto libero nelle tipiche trattorie di pesce della Darsena di Viareggio. Un pienone che si ripeterà anche nei prossimi giorni, concedendo così una inattesa appendice fuori programma per la stagione estiva.