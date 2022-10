Le spettacolari immagini dell’eruzione dello Stromboli: colata di lava, flussi piroclastici e onde di maremoto | VIDEO

MeteoWeb

Secondo l’ultimo aggiornamento dell’INGV, risalente al 12 ottobre, lo scenario eruttivo sullo Stromboli rimane stabile. Proprio in quella giornata, personale INGV ha ripreso immagini spettacolari dell’eruzione in corso, descrivendo la colata di lava e l’ingresso di flussi piroclastici nel mare.

“Nel giorno 12 ottobre 2022, continuava l’attività effusiva dello Stromboli, con una colata di lava che, avendo eroso una profonda incisione nella Sciara del Fuoco, formava una vera e propria cascata. La continua erosione in questa zona altamente instabile ha generato numerosi flussi piroclastici (o valanghe incandescenti), che hanno raggiunto il mare alla base della Sciara del Fuoco, espandendosi sul mare per qualche centinaio di metri”, scrive l’INGV come descrizione del video.

Queste riprese, effettuate con un drone da Tullio Ricci (INGV-Roma 1), “mostrano oltre alla cascata di lava all’interno della nicchia erosiva, l’ingresso di flussi piroclastici nel mare, caratterizzato da forti interazioni esplosive tra materiale caldo e acqua. Si nota anche la formazione di onde di maremoto di modeste ampiezze, che si propagano sia verso mare sia verso la linea di costa, incontrando localmente materiale ancora caldo depositato precedentemente”, ha spiegato l’INGV.

Di seguito, il video con le spettacolari immagini dell’eruzione dello Stromboli.