Roma, catturata la vipera che terrorizzava il Tufello

MeteoWeb

Da due mesi era diventata l’incubo degli abitanti del quartiere Tufello, a Roma, spaventati dalla vipera che gironzolava tra le abitazioni. Il rettile era stato avvistato martedì sera nel giardino del Liceo Aristofane. Nessuno però ero poi riuscito a trovarla e catturarla.

Ieri pomeriggio, poi, uno studente ha riferito alla Dirigente, Raffaella Giustizieri, di aver visto la vipera. Gli uomini del Corpo Forestale sono giunti sul posto per la cattura. Il rettile si è rivelato essere un Aspid Fracisciredi, ovvero la Vipera di Redi, lunga oltre 60 cm. Una femmina adulta in buone condizioni. E non si era mai mossa dal giardino della scuola media. Si era nascosta all’interno di un tubo, caldo e tranquillo.

Prima dell’arrivo dei carabinieri un collaboratore scolastico ed un professore hanno bloccato le estremità del tubo con delle pietre. Sul posto è intervenuto il naturalista ed esperto zoofilo, Andrea Lunerti, che ha catturato la vipera. “La vipera sta bene ed è in buone condizioni“, ha spiegato Lunerti, citato dal Messaggero. “Dal tubo dove si era nascosta, l’ho fatta scivolare all’interno del bidone della spazzatura e in giornata sarà liberata nel parco regionale di Veio, a tre chilometri di distanza dal primo centro abitato. Siamo contenti del lavoro svolto soprattutto per la sicurezza dei bambini, degli adulti e del rettile stesso“, ha concluso Lunerti.