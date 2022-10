Volo salvavita: bimbo di 6 giorni trasportato d’urgenza da Catania a Roma

MeteoWeb

Si è concluso nella tarda serata di ieri 14 ottobre il trasporto sanitario d’urgenza effettuato, a favore di un piccolissimo paziente di soli sei giorni in imminente pericolo di vita, da Catania all’aeroporto di Roma Ciampino con un velivolo Falcon 900 dell’Aeronautica Militare.

I medici del Presidio Opedaliero Garibaldi-Nesina di Catania riscontrando il quadro clinico complesso del piccolo paziente hanno richiesto il trasporto d’urgenza all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma.

Il velivolo è arrivato presso l’aeroporto di Catania dove insieme il bimbo – che ha viaggiato all’interno di una culla termica – sono stati imbarcati i genitori ed un’equipe medica del nosocomio catanese. Il velivolo è poi decollato verso l’aeroporto di Ciampino dove all’atterraggio, avvenuto poco dopo le 21:00, un ambulanza ha assicurato il trasporto verso Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma.

Il volo salvavita, richiesto dalla Prefettura di Catania, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, per questo genere di necessità.

Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa.