Una voragine si è aperta questa mattina a Villaricca, in provincia di Napoli, mettendo a rischio la stabilità di un palazzo in via Palermo. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale dell’azienda del gas per la messa in sicurezza. La voragine è particolarmente ampia, tanto che l’edificio vicino appare in bilico.

Sono state evacuate 6 famiglie. Al momento non si registrano feriti.