Weather Photographer of the Year 2022: annunciati i vincitori | FOTO e DETTAGLI

La Royal Meteorological Society ha annunciato i vincitori del suo popolare concorso annuale Weather Photographer of the Year in associazione con AccuWeather. La foto di Christopher Ison, “Storm Eunice“, scattata a Newhaven, nel Regno Unito, l’anno scorso, ha vinto il premio. Al concorso hanno partecipato numerosi talentuosi fotografi di tutte le età provenienti da tutto il mondo, che hanno catturato il meteo e il clima nelle loro forme più vivide.

Di una rosa di 22 immagini scelte tra le opere che rappresentano 119 Paesi, “Storm Eunice” è stata selezionata come vincitrice assoluta da una stimata giuria internazionale.

Christopher ha affermato: “Quando è stata prevista la tempesta, contrassegnata da allarme rosso per la costa meridionale, sapevo che dovevo trovare un posto per immortalarla – sarebbe stato grande! Sono arrivato abbastanza presto trovando molti fotografi già inzuppati di pioggia e acqua di mare, in piedi molto vicino al muro del porto. Ho deciso di dirigermi verso l’altura e leggermente più lontano. Sono stato premiato con una serie di immagini di cui sono molto orgoglioso“.

I giudici hanno premiato il fatto che la foto ha catturato il potere della natura, che ci ricorda quanto siamo piccoli e insignificanti, in quanto trasmette il movimento drammatico e la forza del mare insieme alla resistenza offerta da un edificio creato dall’uomo. Il dettaglio nell’onda gigante con strutture simili a facce che fuoriescono dall’acqua gli conferisce una sensazione quasi mistica.

Young Weather Photographer of the Year

Il premio Young Weather Photographer of the Year 2022 è stato assegnato a Eris Pil, dalla Pennsylvania (USA). La sua foto, intitolata “Mammatus Sunset” è stata scattata con un iPhone.

“Il cielo era completamente illuminato in un modo che non avevo mai visto prima. Adoro le nuvole mammatus; questa è stata la prima volta che le ho viste. Spero di avere l’opportunità di rivederle e sono entusiasta di condividerle con gli altri,” ha affermato Eris.

The Public Favourite

Le immagini selezionate per il riconoscimento “Public Favourite” sono state sottoposte a votazione pubblica, con quasi 5.500 voti espressi per i 22 finalisti in rappresentanza di 15 Paesi. La foto vincitrice è “Leaving Storm Over Bembridge Lifeboat Station“, scattata da Jamie Russell dall’Isola di Wight.

Weather Photographer of the Year 2022 (Mobile Phone)

Nel secondo anno di questa particolare categoria di concorso, l’eccezionale qualità delle iscrizioni ha fatto sì che i giudici decidessero di combinare le immagini migliori con la categoria principale per formare il voto del pubblico. Tuttavia, i giudici non hanno avuto dubbi sul fatto che il vincitore doveva essere Aung Chan Thar dal Myanmar con “Sunset“.

Tutti i vincitori e i finalisti sono presenti sul sito web di RMetS: www.rmets.org/photography

Il calendario con tutti i vincitori e finalisti di Weather Photographer of the Year 2022 è in prevendita tramite il negozio online RMetS.