La webcam cade e mostra l’ospite in mutande: imbarazzo in diretta su La7 | VIDEO

MeteoWeb

Durante la pandemia, milioni di persone sono state costrette a lavorare da casa e l’ambiente domestico ha portato una certa rilassatezza per quanto riguarda il vestiario. In questi anni di pandemia, sono state tantissime le immagini di “mezzi busti” eleganti che sotto nascondevano indumenti più comodi, pigiami, ciabatte e in alcuni casi anche i soli indumenti intimi. Il tutto nella convinzione di non essere ripresi.

Se però capita che la webcam cada dalla sua postazione e riprenda qualcosa che non dovrebbe, la frittata è servita. È esattamente quanto successo a Chicco Testa, Presidente di Assoambiente, in collegamento in diretta con il programma Omnibus su La7. Mentre si parlava del tema dei prezzi del gas in aumento, domenica 16 ottobre, la webcam di Testa è caduta dalla sua posizione, inquadrando per una frazione di secondo l’uomo in mutande.

La regia ha prontamente staccato l’inquadratura ma al mondo dei social l’”incidente” non è sfuggito, tanto che il video ha iniziato a circolare, scatenando i commenti degli utenti.