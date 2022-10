WhatsApp down, l’app non funziona

MeteoWeb

WhatsApp non funziona: oggi, 25 ottobre 2022, la chat più popolare è in down con segnalazioni da tutto il mondo. In Italia i problemi (in particolare l’impossibilità di mandare messaggi e di connettersi via browser) sono stati registrati a partire dalle 9 circa.

Su Twitter l’hashtag #whatsappdown è in tendenza. Migliaia le segnalazioni in diverse lingue.

Sconosciuta al momento la causa del down del servizio di messaggistica di proprietà di Meta (Facebook). Gli altri servizi (come Facebook e Instagram) sembrano invece funzionare correttamente.