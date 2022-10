WMO: “nuovo record per i gas serra in atmosfera nel 2021”

MeteoWeb

La quantità di anidride carbonica e altri due gas serra nell’atmosfera terrestre ha raggiunto livelli record nel 2021, ha affermato l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) in un rapporto pubblicato oggi.

Anidride carbonica, metano e protossido di azoto sono i tre principali gas serra responsabili dell’intrappolamento del calore nell’atmosfera. L’ultimo bollettino sui gas a effetto serra della WMO ha rilevato che le concentrazioni di tutti e tre i gas hanno raggiunto nuovi massimi l’anno scorso.

Secondo il rapporto, l’aumento dell’anidride carbonica atmosferica dal 2020 al 2021 è stato maggiore del tasso di crescita medio annuo negli ultimi dieci anni. La WMO ha anche affermato che l’aumento dei livelli di metano dell’anno scorso è stato il più grande salto su base annua da quando tali misurazioni sono iniziate quasi 40 anni fa.

Le misurazioni di anidride carbonica, metano e protossido di azoto nel 2021 erano tutte al di sopra dei livelli preindustriali, ha affermato la WMO. Secondo quanto indica il rapporto, le concentrazioni di anidride carbonica nell’atmosfera lo scorso anno hanno raggiunto 415,7 parti per milione, il che significa che per ogni milione di molecole di gas nell’atmosfera, più di 415 erano anidride carbonica.

Il rapporto ha anche rilevato che le concentrazioni di metano, un potente gas serra, erano 1.908 parti per miliardo l’anno scorso e che le concentrazioni di protossido di azoto hanno raggiunto 334,5 parti per miliardo.

Secondo i ricercatori, le attività umane, tra cui l’agricoltura, l’estrazione del carbone e la produzione di petrolio e gas, rappresentano circa il 60% delle emissioni globali di metano. Sebbene non sia chiaro il motivo per cui le concentrazioni di metano sono aumentate in modo significativo l’anno scorso, la WMO ha affermato che l’aumento sembra essere il risultato di “processi sia biologici che indotti dall’uomo”.

La WMO ha affermato che le concentrazioni di gas serra sono aumentate leggermente di più l’anno scorso rispetto al 2019-2020, più velocemente del tasso di crescita medio annuo nell’ultimo decennio.

Il rapporto dell’agenzia utilizza i dati di una rete nota come Global Atmosphere Watch, che misura i gas serra e la composizione atmosferica.