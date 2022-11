Cina: “accordo Xi-Biden per lavorare alla riuscita della COP27”

MeteoWeb

A margine del G20 di Bali, c’è stato un incontro tra il Presidente cinese Xi Jinping e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Il Ministero degli Esteri cinese riferisce che i Presidenti delle due potenze mondiali “hanno concordato che le squadre diplomatiche delle due parti manterranno una comunicazione strategica e condurranno consultazioni regolari”, che “i team finanziari dei due Paesi condurranno un dialogo e un coordinamento sulle politiche macroeconomiche, sulle questioni economiche e commerciali e su altre questioni” e che “collaboreranno per promuovere il successo” della COP27, ossia la Conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso di svolgimento in Egitto.