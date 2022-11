Acqua alta in Friuli Venezia Giulia: Trieste e Grado sott’acqua, spuntano kayak e materassini | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

E’ pesante il bilancio del maltempo che in queste ore sta assediando il Friuli Venezia Giulia: l’ultimo aggiornamento è stato diffuso dalla Protezione civile regionale, a seguito del transito del Ciclone Denise, che sta provocando piogge abbondanti, vento forte e soprattutto il fenomeno dell’acqua alta lungo la costa. Segnalate cantine allagate a Muggia (Trieste); un albero caduto su fili elettrici e telefonici lungo la strada da Nimis a Cloz (Udine); allagamenti per sormonto dell’argine del fiume Isonzato in località Palazzato in comune di Fiumicello Villa Vicentina (Udine), dove è in corso un intervento di rialzo dell’argine con sacchi di sabbia lungo il canale Tiel che è esondato allagando la campagna circostante.

L’acqua alta ha raggiunto il picco a Trieste alle 08:30, a Grado (Gorizia) alle 08:50 e Lignano (Udine) alle 09:05, con valori di poco inferiori al massimo registrato nel 2019. Dopo il picco di marea della mattina, le condizioni meteo vanno verso un progressivo peggioramento. La bora sta sferzando Trieste e stasera sono previste raffiche fino a 120 km/h. I picchi di marea hanno raggiunto 166 cm a Grado, 308 cm a Trieste, 156 cm a Monfalcone. Dalle 10 in poi la marea ha iniziato a calare. In serata sono probabili mareggiate sulla costa. Nel capoluogo regionale e nelle località vicine come Muggia i residenti hanno gestito l’emergenza come hanno potuto: si sono visti kayak, sup, tavole da surf e persino materassini in giro per le strade inondate dall’acqua alta (foto nella gallery in alto e video in calce).

In generale, sinora i livelli dei corsi d’acqua sono sotto i livelli di guardia. In mattinata si è registrato vento forte in tutta la regione, in particolare in montagna, con il massimo di 81,4 km/h registrato alle 7 in Val di Sass, e sulla costa, con un massimo registrato a Trieste di 87,1 km/h alla stazione del molo Fratelli Bandiera alle 10. Nel capoluogo regionale il vento è in aumento.

Acqua alta, un suppista tra le vie di Muggia