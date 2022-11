Acqua alta: Venezia anche oggi all’asciutto, 134 cm in mare

MeteoWeb

Nuova punta di acqua alta a Venezia: la marea ha raggiunto 134 cm alle ore 9 all’esterno della Laguna, bloccata anche oggi dal Mose. In città si è raggiunto un massimo di 64 cm, misurati alla Punta della Salute. Le dighe mobili sono state alzate alle ore 4 alla Bocca di porto del Lido, e alle 05:30 nelle altre. Verranno abbassate intorno alle ore 13, a seconda della velocità di deflusso della marea.

Per domani il Centro Maree del Comune di Venezia prevede una massima di 125 cm alle ore 10:40, con la 4ª attivazione consecutiva del Mose.

