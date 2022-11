Acqua alta a Venezia: picco di marea contenuto, il Mose non entra in funzione

MeteoWeb

Il Centro maree del Comune di Venezia ha reso noto che oggi il Mose non è entrato in funzione: il picco di marea, pur essendo sostenuto, è stato minore di quello degli scorsi giorni. L’intensificazione della velocità del vento da Nord in mare aperto, con velocità contenute ma doppie rispetto al previsto, ha favorito la circolazione delle onde fuori dalle bocche di porto.

In mare aperto si sono registrati 105 cm, ma alle bocche di porto il livello si è fermato a 102 cm. Con questo livello il suolo cittadino è interessato dalla marea per circa il 10%.

