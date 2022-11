Aifa richiama sciroppo mucolitico dalle farmacie | INFO e LOTTI

MeteoWeb

L’Aifa, con provvedimento datato 2 novembre 2022, ha disposto il ritiro a scopo cautelativo di 3 lotti del seguente medicinale: SOBREFRI 4mg/5 ml sciroppo 1 flacone da 200 ml” – AIC n.040570020 lotto n. 331020 scad. 09/2024, lotto n. 331120 scad. 09/2024 e lotto n. 331320 scad. 10/2024.

Il ritiro è stato disposto a seguito della comunicazione della ditta Pharmaidea Srl, sita a Travagliato (BS) in via del Commercio, 5, concernente presenza di cristalli del medicinale adesi alla parete del flacone ed ai sensi dell’art. 70 del D. L.vo 219/2006. SOBREFRI si usa per il trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa.

La ditta Pharmaidea Srl, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.