Airbus e ArianeGroup firmano il contratto per il lotto di transizione di Ariane 6 in Spagna

Airbus e ArianeGroup hanno firmato un contratto per il prossimo lotto di transizione delle grandi strutture in fibra di carbonio di Ariane 6. Il contratto prevede la produzione e la fornitura di strutture innovative, grandi e leggere per i prossimi quattordici lanciatori Ariane 6, che saranno prodotti fino al 2025. Il contratto sosterrà il passaggio di ArianeGroup alla piena produzione entro tale data.

Airbus costruisce fino a quattro strutture in fibra di carbonio per ogni lanciatore Ariane presso lo stabilimento di Getafe, vicino a Madrid. Il nuovo stabilimento industriale 4.0 all’avanguardia comprende una linea di produzione e di assemblaggio dedicata alle strutture del lanciatore Ariane 6. Le più recenti innovazioni tecnologiche hanno permesso di ridurre la massa e di ottenere una struttura più resistente in un unico pezzo e a un costo inferiore. La struttura di interfaccia (superiore e inferiore) è la più grande struttura spaziale in fibra di carbonio mai prodotta in Europa. Le altre strutture comprendono l’adattatore del veicolo di lancio, per lo stadio superiore, e la parte superiore del razzo solido equipaggiato di ciascun booster.

Il programma Ariane 6 è l’unico asset europeo che consente l’accesso indipendente allo spazio per le missioni strategiche e la flessibilità di lanciare carichi pesanti e leggeri in un’ampia gamma di orbite per applicazioni come l’osservazione della Terra, le telecomunicazioni, la meteorologia, la scienza e la navigazione.