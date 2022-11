Airbus e il Gruppo Renault promuovono la ricerca sull’elettrificazione

MeteoWeb

Airbus e il Gruppo Renault, leader mondiali dell’industria aerospaziale e automobilistica, hanno firmato un accordo di ricerca e sviluppo che mira a rafforzare le trasversalità e le sinergie per accelerare le roadmap di elettrificazione di entrambe le aziende, migliorando le rispettive gamme di prodotti. La partnership aiuterà Airbus a maturare le tecnologie associate ai futuri velivoli ibridi-elettrici e sarà illustrata nel corso dell’Airbus Summit in corso dal 30 novembre al 1° dicembre.

Nell’ambito di questa partnership i team di ingegneri di Airbus e del Gruppo Renault uniranno le forze per maturare le tecnologie relative all’immagazzinamento dell’energia, che rimane uno dei principali ostacoli allo sviluppo di veicoli elettrici a lungo raggio. L’accordo di cooperazione riguarderà in particolare i mattoni tecnologici relativi all’ottimizzazione della gestione dell’energia e al miglioramento del peso delle batterie, e cercherà i percorsi migliori per passare dalle attuali chimiche delle celle (ioni di litio avanzati) a tutti i progetti a stato solido che potrebbero raddoppiare la densità energetica delle batterie entro il 2030.

Il lavoro congiunto studierà anche l’intero ciclo di vita delle future batterie, dalla produzione alla riciclabilità, al fine di preparare l’industrializzazione di questi progetti di batterie future, valutando al contempo la loro impronta di carbonio nell’intero ciclo di vita.

Le tendenze tecnologiche si muovono nella stessa direzione. La cooperazione sull’elettrificazione tra Airbus e il Gruppo Renault svolgerà un ruolo importante nel cambiamento del panorama dei trasporti, contribuendo con successo all’ambizione di emissioni nette zero entro il 2050, sia nel settore automobilistico che in quello aeronautico.