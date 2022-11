MeteoWeb

L’Algeria firmerà un mega-contratto con la Russia per la fornitura di armi per un valore oscillante tra i 12 e i 17 miliardi di dollari. Lo riporta il sito Africa Intelligence. L’annuncio sarebbe previsto in occasione della prossima visita del Presidente algerino Abdelmajid Tebboun a Mosca.

La dirigenza militare algerina è particolarmente interessata all’acquisizione di sottomarini Su-57, Su-34 e Su-30, nonché di nuovi sistemi di difesa aerea come S-400, Viking e Antey-4000 (versione da esportazione dell’S-300 V4).