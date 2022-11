Allerta acqua alta a Venezia: martedì previsto picco di marea di 150 cm

MeteoWeb

Da martedì 22 novembre a sabato 26, a Venezia sono previste condizioni meteorologiche favorevoli al fenomeno dell’acqua alta.

Il Centro Maree del Comune di Venezia ha previsto per la giornata do domani, alle 08:40 e alle 21:32, una punta di marea di 100 cm, e per martedì 22 novembre, alle 09:50, un picco di 150 cm

E’ previsto il possibile azionamento del Sistema MOSE.

