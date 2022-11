Allerta acqua alta a Venezia: codice rosso per martedì

MeteoWeb

La Protezione civile ha emesso il bollettino della Marea a Venezia. Fenomeno dell’acqua alta è previsto con Codice giallo per Domenica 20/11/2022, quando è atteso un picco di 100 cm. Sempre Codice giallo per Lunedì 21/11/2022, con picco atteso di 100 cm. Codice rosso, invece, per Martedì 22/11/2022, quando è atteso un picco di 145 cm.