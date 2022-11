Allerta Meteo Ravenna: criticità gialla per maltempo e piogge forti

MeteoWeb

Dalla mezzanotte di oggi fino a quella di domani, nel territorio del comune di Ravenna sarà attiva l’allerta meteo gialla per criticità idraulica, idrogeologica e costiera, emessa dall’Agenzia regionale di Protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. E’ quanto comunicato con una nota dall’amministrazione comunale, che ha sottolineato come, in particolare, siano previste precipitazioni diffuse, localmente intense e a carattere di rovescio, più probabili sul settore orientale, che potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1.

Come confermato dal bollettino, si prevedono condizioni del mare sotto costa, che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, associati a un temporaneo aumento del moto ondoso, fino a molto mosso e a venti forti da nord-est, in particolare tra la notte e le prime ore del mattino di domenica, con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo la costa.