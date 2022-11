Allerta Meteo Abruzzo: controllate le dighe di Alfedena e Barrea

MeteoWeb

Il sindaco di Castel di Sangro (L’Aquila), Angelo Caruso, in conseguenza dell’allerta meteo diramata nel suo territorio montano, ha disposto il controllo delle dighe a monte nei comuni di Alfedena e Barrea (L’Aquila). Il risultato è che “gli invasi per entrambe hanno fatto registrare un livello di acqua molto basso, con una notevole capacità di incamerare forti quantitativi”. Lo rende noto all’ANSA lo stesso primo cittadino del centro montano, che è anche Presidente dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila.

“Quando c’è un’allerta – spiega ancora – va subito fatta l’importante verifica sulle dighe. Oggi ho parlato con i responsabili delle due infrastrutture i quali mi hanno rassicurato sul livello delle acque. Ragionevolmente, non ci dovrebbero essere problemi a valle e ciò memori dell’esperienza pluriennale in merito a situazioni più difficili”. Secondo Caruso, “la situazione è sotto controllo, non ci sono provvedimenti come la chiusura delle scuole, anche se abbiamo invitato la popolazione ad adottare le precauzioni del caso, come non uscire di casa negli orari di punta e non avventurarsi in zone impervie”.