Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice giallo per criticità costiera

“Per la giornata di giovedì 1 dicembre si segnala un rinforzo della ventilazione da nord-est sul mare e sul settore costiero, con mare mosso sotto costa e molto mosso al largo. In considerazione della persistente criticità del litorale dovuta ai danni alle opere di difesa causati dalle precedenti mareggiate non si escludono localizzati fenomeni di dissesto, erosione e/o ingressione marina“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna e Arpae hanno diramato un’allerta meteo codice giallo per mareggiate per le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

L’avviso è valido “dalle 00:00 del 1 dicembre 2022 fino alle 00:00 del 2 dicembre 2022“.