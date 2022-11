Allerta Meteo Emilia-Romagna: peggioramento con piogge intense

MeteoWeb

“Dal tardo pomeriggio di giovedì 3 novembre è previsto un peggioramento con precipitazioni intense, anche temporalesche, lungo il crinale appenninico del settore occidentale, con associata ventilazione in rinforzo da sud-ovest, fino a burrasca moderata (62–74 km/h). Nelle prime ore del mattino di venerdì 4 novembre i fenomeni temporaleschi si estenderanno ai rilievi appenninici del settore centrale e orientale per poi attenuarsi nel pomeriggio. Anche la ventilazione, inizialmente ancora sostenuta, è prevista in attenuazione nella seconda parte di venerdì“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna e Arpae hanno diramato un’allerta meteo codice giallo per “temporali, frane, piene dei corsi minori e vento“, valida “dalle 12:00 del 03 novembre 2022 fino alle 00:00 del 05 novembre 2022“.

“A seguito delle precipitazioni, in entrambe le giornate nei settori montani e collinari sono possibili localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei reticoli minori. Nelle prime ore del mattino di venerdì 4 novembre, non si escludono localizzati fenomeni di erosione e/o di inondazione marina, per valori di combinazione fra onda e marea prossimi alla soglia“.