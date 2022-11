Allerta Meteo Emilia-Romagna: criticità arancione sulla costa ferrarese

MeteoWeb

Domani “si prevede la persistenza di condizioni di alta marea che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione dei litorali, in considerazione dello stato di forte criticità conseguente all’evento degli ultimi giorni“. Per l’area ferrarese “permane il livello di allerta arancione in considerazione dello stato di criticità in corso nell’abitato del Lido di Volano e dalla mancanza degli argini invernali di difesa a mare erosi a seguito della mareggiata“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna e Arpae hanno diramato un’allerta meteo per mareggiate, valida “dalle 00:00 del 25 novembre 2022 fino alle 00:00 del 26 novembre 2022“.

“Non si escludono venti forti (50-61 Km/h) settentrionali dalla tarda serata con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sul crinale appenninico centro-occidentale legati all’approssimarsi di una nuova perturbazione,” conclude la nota.