Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: prevista acqua alta

MeteoWeb

Nuova allerta meteo della Protezione civile regionale in vigore dalle 6 del mattino di domani sulle coste del Friuli Venezia Giulia per l’acqua alta. Nelle prime ore del mattino sarà probabile ancora vento da nord-est inizialmente sostenuto in quota e sulla costa, poi in decisa attenuazione. Sulle zone costiere al mattino probabile acqua alta, fenomeni che si potranno ripetere anche nel mattino di giovedì 24 novembre.