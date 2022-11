Allerta Meteo, forte maltempo in arrivo in Calabria: mobilitata la protezione civile regionale

MeteoWeb

Una forte ondata di maltempo sta per abbattersi sulla Calabria dopo venti giorni di Anticiclone: i temporali hanno già colpito duramente la Campania provocando gravi danni, e nella tarda serata giungeranno in Calabria dove la protezione civile ha già lanciato l’allerta arancione per il cosentino tirrenico e l’allerta gialla per tutto il resto del territorio regionale. Domani, Sabato 5 Novembre, i temporali che colpiranno la Regione saranno molto intensi, soprattutto sulla fascia occidentale.

Ai microfoni di MeteoWeb, il direttore generale della protezione civile regionale Domenico Costarella, impegnato a Reggio nelle attività dell’esercitazione “Sisma Stretto 2022“, ha spiegato che il sistema è in allerta: volontariato, strutture operative e Calabria Verde sono pronti ad intervenire. L’intervista completa: