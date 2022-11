Allerta Meteo, nuova ondata di maltempo al Sud: attenzione ai forti temporali

MeteoWeb

Un nuovo ciclone arriva sull’Italia meridionale: dopo la breve tregua di oggi, una perturbazione di origine atlantica è arrivata nel Mediterraneo centro/occidentale e dalla prossima notte alimenterà nuovi forti temporali tra Sardegna, Sicilia e Malta. Gli ultimi aggiornamenti evidenziano la violenza dei temporali in arrivo proprio nel Canale di Sicilia, con forti nubifragi all’alba di domani su Malta, nel trapanese e nell’agrigentino. Attenzione alle abbondanti precipitazioni da “stau” sui versanti orientali di Etna e Aspromonte, dove nevicherà copiosamente oltre i 1.600/1.700 metri di altitudine.

Nel corso della giornata di domani, Martedì 29 Novembre, il maltempo si intensificherà ulteriormente nella Sardegna nord/orientale, nella Sicilia settentrionale da Trapani a Messina, nella Calabria jonica anche centro/settentrionale, e in modo particolare sul cosentino. Ancora peggio andrà Mercoledì 30 Novembre, nell’ultimo giorno del mese: il maltempo si intensificherà ulteriormente al Sud e in modo particolare su Calabria Jonica e Golfo di Taranto, coinvolgendo anche Basilicata e Puglia.

Se il maltempo sarà limitato al Sud e soprattutto all’estremo Sud, al Centro/Nord sarà comunque una settimana tardo autunnale, fredda e umida, con molte nubi e qualche debole precipitazione nevosa fino a bassa quota. Le temperature si manterranno per tutta la settimana ben inferiori rispetto alle medie del periodo, non solo in Italia ma su gran parte d’Europa e in modo particolare tra l’area Baltico-Scandinava, il Mare del Nord e l’Europa centrale, dove nel weekend potrebbe verificarsi la prima ondata di gelo e neve della stagione.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: