Allerta Meteo, nuova ondata di maltempo da domani

MeteoWeb

Stanno migliorando le condizioni meteorologiche sull’Italia dopo il lungo peggioramento che si è trascinato per tutto il weekend. La giornata di lunedì è iniziata con le forti piogge di Roma, del Lazio, della Campania e della Sicilia con picchi di 40–50mm sul litorale del basso Lazio. Piogge sparse hanno interessato varie zone del Nord, del Centro nelle Regioni adriatiche e anche del Sud, ma con ampie schiarite nel corso della giornata sulle isole maggiori e in Toscana, oltre che nel cuore della pianura Padana tra Veneto e Lombardia.

Le temperature più alte sono state raggiunte nelle zone del Sud che hanno avuto una mattinata di sole: +24°C a Siracusa, +23°C a Palermo, +22°C a Trapani e Lamezia Terme, +21°C a Catania, Reggio Calabria, Lecce, Agrigento, Brindisi, Cosenza, Catanzaro, Crotone e Alghero.

Il maltempo concederà una tregua soltanto di qualche ora: già nella mattinata di domani, Martedì 15 Novembre, stavolta per un più classico peggioramento atlantico tipico della stagione autunnale. Il maltempo inizierà a colpire il Nord/Ovest sin dalle prime ore di Martedì con forti temporali nel golfo ligure e piogge sparse anche su Piemonte e Lombardia. Le precipitazioni diventeranno nevose sulle Alpi occidentali.

Nel corso della giornata il maltempo si estenderà al resto del Nord e alle Regioni centrali tirreniche: i temporali e le piogge più forti colpiranno l’alta Toscana con intensi nubifragi sull’Appennino, ma pioverà in modo significativo anche su tutto il territorio dell’Emilia Romagna e nel basso Veneto. Il maltempo si estenderà anche al resto della Toscana e all’alto Lazio, per poi estendersi al Centro Italia nella giornata successiva, Mercoledì 16 Novembre.

Le temperature saranno in ulteriore aumento soprattutto sulle isole maggiori e al Sud:

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: