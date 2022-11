Ciclone Denise, allerta meteo in Puglia: temporali e forti venti

MeteoWeb

L’arrivo del Ciclone Denise sull’Italia porterà piogge e forti venti anche in Puglia domani, martedì 22 novembre. In particolare, sono previste “precipitazioni da sparse a diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su settori settentrionali e interni centrali della regione, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, con quantitativi cumulati deboli sul resto della regione”, si legge nel bollettino della Protezione Civile regionale. Previsti anche “venti di burrasca sud-orientali con raffiche di burrasca forte, tendenti a ruotare da sud-ovest”.

Alla luce di queste previsioni, è stata diramata l’allerta meteo gialla per vento su tutta la Puglia. Allerta gialla anche per rischio idrogeologico e rischio idrogeologico per temporali su quasi tutta la regione (esclusi Salento e Bacini del Lato e del Lenne).