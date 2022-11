Allerta Meteo Puglia: domani giornata di forte maltempo

MeteoWeb

La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un’allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico e per temporali. L’avviso è valido dalle ore 8 di domani, 19 novembre, e per le successive 12 ore.

Si prevedono precipitazioni sparse, tendenti a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla zona settentrionale settore Ovest, con quantitativi cumulati moderati. Piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati sull’area settentrionale.