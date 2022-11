MeteoWeb

Una nuova allerta meteo codice giallo è stata diramata per rischio idrogeologico dalla protezione civile della Puglia, a causa delle piogge previste fino alla mezzanotte di oggi.

