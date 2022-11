Allerta meteo Ravenna: rischio mareggiate e fenomeni di dissesto

MeteoWeb

Dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani, sarà attiva sul territorio comunale di Ravenna l’allerta meteo gialla per criticità costiera emessa dall’agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Per domani si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di dissesto, erosioni e ingressione marina in seguito ai danni alle opere di difesa causati dalle precedenti mareggiate. Fino alla mezzanotte, resterà in vigore l’allerta numero 80 arancione per criticità costiera e gialla per vento. “Raccomando di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione – ha precisato il sindaco Michele de Pascale in una nota – fra le quali in questo caso non accedere a moli e dighe foranee e spiagge; e fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento, della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati”.