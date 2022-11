Allerta Meteo Ravenna: criticità gialla per maltempo sulla costiera

MeteoWeb

Dalla mezzanotte di oggi a quella di domani è stata disposta su tutto il territorio del Comune di Ravenna l’allerta gialla n°83 per criticità costiera, emessa dall’Agenzia regionale di Protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Come ricordato da una nota dell’amministrazione comunale, che ha diffuso la notizia, ai cittadini è ricordato che fino alla mezzanotte di oggi resta valida l’allerta gialla per la stessa criticità costiera.

Per domani è previsto un rinforzo della ventilazione da nord-est sul mare e sul settore costiero, con mare mosso sotto costa e molto mosso al largo. Vista la criticità del litorale nei giorni scorsi, dovuta alle precedenti mareggiate, non sono esclusi fenomeni localizzati di dissesto, erosione e ingressione marina.