Allerta Meteo, violenta tempesta di neve in arrivo a New York

Il Governatore dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato d’emergenza per l’arrivo nelle prossime ore di una tempesta di neve. Lo riportano i media americani. Agli abitanti della Grande Mela, in particolare, è stato chiesto di restare in casa fino alle 19 di domani, ma anche la città di Buffalo è in allerta.

Minaccia di forti nevicate e gelo anche per 6 milioni di persone in cinque Stati della regione dei Grandi Laghi. Dopo la nevicata arriverà una grande ondata di gelo con temperature in picchiata su valori polari nei primi giorni della prossima settimana.