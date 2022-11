Allerta Meteo Trentino: domani neve oltre i 700 metri

MeteoWeb

In Trentino domani è attesa la neve: sono previste nevicate oltre i 700 metri ma localmente anche a quote più basse.

Secondo Meteotrentino, le precipitazioni nevose, con accumuli anche fino a 30 cm, interesseranno Madonna di Campiglio, Cavalese, Vermiglio, Lavarone, Folgaria, passo Pian delle Fugazze, Moena, passo Manghen, Predazzo, Canazei e passo Pordoi.

